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Тарпищев: на Уимблдоне важен вопрос жеребьёвки. Трава не наше покрытие

Тарпищев: на Уимблдоне важен вопрос жеребьёвки. Трава не наше покрытие
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов на Уимблдоне-2023.

«Уимблдон? Вроде всё складывается, чтобы мы поехали. Что касается выступления, важен вопрос жеребьёвки. Трава тоже не наше покрытие. Мы лучше на харде играем. Трава хоть сейчас и медленная, не такая, как раньше, но всё равно работа ног другая. Там и обувь другая, с пупырышками. И на траве получается мёртвая остановка. Там не подкатываешься, как на земле. Поэтому есть вопросы», — приводит слова Тарпищева «КП Спорт».

Напомним, соревнования «Большого шлема» пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Ранее агент первой ракетки России Даниила Медведева, а также сестёр Мирры и Эрики Андреевых Лев Кассиль рассказал, что ещё не все российские игроки получили британские визы для выступления на турнире.

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