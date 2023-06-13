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Винус Уильямс проиграла 17-летней сопернице на старте турнира в Хертогенбосхе

Винус Уильямс проиграла 17-летней сопернице на старте турнира в Хертогенбосхе
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42-летняя американская теннисистка Винус Уильямс (696), семикратная победительница турниров «Большого шлема», проиграла в первом круге турнира WTA-250, проходящего на травяном покрытии в Хертогенбосхе (Нидерланды). Она потерпела поражение от 17-летней представительницы Швейцарии Селин Наэф (202) в трёх сетах: 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. Винус Уильямс, выступавшая на турнире по уайлд-кард, за это время выполнила четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта из шести и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы, Селин Наэф, — три выполненных эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из десяти и три двойные ошибки.

В следующем круге швейцарская теннисистка сыграет с американкой Кэти Макнелли, 62-й ракеткой мира и восьмой сеяной турнира.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
13 июня 2023, вторник. 16:20 МСК
Селин Наэф
202
Швейцария
Селин Наэф
С. Наэф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 3 2
         
Винус Уильямс
696
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
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