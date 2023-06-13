Винус Уильямс проиграла 17-летней сопернице на старте турнира в Хертогенбосхе

42-летняя американская теннисистка Винус Уильямс (696), семикратная победительница турниров «Большого шлема», проиграла в первом круге турнира WTA-250, проходящего на травяном покрытии в Хертогенбосхе (Нидерланды). Она потерпела поражение от 17-летней представительницы Швейцарии Селин Наэф (202) в трёх сетах: 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. Винус Уильямс, выступавшая на турнире по уайлд-кард, за это время выполнила четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта из шести и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы, Селин Наэф, — три выполненных эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из десяти и три двойные ошибки.
В следующем круге швейцарская теннисистка сыграет с американкой Кэти Макнелли, 62-й ракеткой мира и восьмой сеяной турнира.
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 3
|2
- 13 июня 2023
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:46
-
18:16
-
18:12
-
17:46
-
17:18
-
16:44
-
14:59
-
14:35
-
14:33
-
14:02
-
13:52
-
11:38
-
10:08
-
08:47
-
00:50
-
00:44
-
00:32
-
00:14
-
00:05
-
00:04
- 12 июня 2023
-
23:53
-
23:14
-
22:57
-
22:27
-
22:04
-
21:37
-
21:35
-
21:28
-
20:54
-
20:19
-
20:11
-
19:57