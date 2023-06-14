Тарпищев — о Мирре Андреевой: как всё будет — никто не может сказать

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему от 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой ещё рано требовать больших результатов и почему на неё ещё нельзя возлагать больших ожиданий.
«Про Андрееву я не могу ничего сказать, потому что нельзя от молодых требовать прыгнуть выше головы. Всему своё время. Они ещё формируются, девочки в 15–16 лет ещё не созрели, тело только формируется. Как всё будет — никто не может сказать. Не надо требовать результат, надо требовать только работу и формировать творчество в игре. Всего 30% из тех, кто выигрывал в этом возрасте, достигли результатов», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».
Мирра Андреева в 2023 году дебютировала на взрослых соревнованиях. Теннисистка дошла до четвёртого круга турнира WTA-1000 в Мадриде и до третьего круга «Ролан Гаррос».
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