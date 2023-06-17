Хольгер Руне: победить Карлоса Алькараса непросто, но все однажды проигрывают
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Шестая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал о взаимоотношениях с испанским спортсменом Карлосом Алькарасом на корте и за его пределами.
«Соперничество с Карлосом на юниорском уровне было отличным опытом, мы провели множество хороших матчей. Мы отлично ладим, это правда. Мы противостоим друг другу на корте, выкладываемся на 100%, и это здорово, потому что это приносит людям радость. Карлос всегда борется до конца, из-за этого встречи с ним всегда зрелищные.
Как остановить Карлоса? Он уже проиграл несколько матчей в этом году, так что победить его можно, но это непросто. Прямо сейчас Карлос — один из самых сложных соперников. Но все однажды проигрывают», — приводит слова Руне El Pais.
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