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Феликс Оже-Альяссим снялся с травяного турнира ATP-500 в Галле

Феликс Оже-Альяссим снялся с травяного турнира ATP-500 в Галле
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11-я ракетка мира, 22-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим снялся с травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт с 19 по 25 июня. Причины такого решения спортсмена на данный момент неизвестны.

В первом круге соревнований Оже-Альяссим должен был сразиться с чемпионом US Open – 2020 австрийцем Домиником Тимом (WC). Теперь на место Феликса в сетке переместится олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев. А испанец Роберто Баутиста-Агут (8), который должен был сразиться со Зверевым, на старте сыграет с квалифаером или лаки-лузером.

Отметим, что ранее Оже-Альяссим отказался от участия в турнире ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Таким образом, канадец отсрочил старт своего травяного сезона.

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