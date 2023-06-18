Екатерина Александрова высказалась о втором подряд выходе в финал турнира в Хертогенбосхе

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о выходе в финал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В прошлом году Александрова завоевала на данных соревнованиях титул.
Вчера, 17 июня, в полуфинальном матче Александрова обыграла белоруску Александру Саснович со счётом 6:1, 7:6 (7:1). За титул 2023 года Александрова поборется с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.
«Снова сыграть здесь в финале – это потрясающе. То, что я вернулась сюда через год и хорошо играю, очень радует и придаёт мне большую уверенность. И мне очень нравится проводить здесь время, поэтому я делала всё возможное, чтобы остаться здесь подольше», — сказала Александрова после выхода в финал.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова в финале турнира в Хертогенбосхе.
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