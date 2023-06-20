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Алькарас пробился во второй круг турнира в Лондоне, с трудом обыграв Риндеркнеша

Алькарас пробился во второй круг турнира в Лондоне, с трудом обыграв Риндеркнеша
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Вторая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас в упорной борьбе вырвал победу в матче первого круга травяного турнира ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Теннисист обыграл 83-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Карлос Алькарас за это время выполнил восемь эйсов и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Артура Риндеркнеша — пять подач навылет и три реализованных брейк-пойнта (75%). Спортсмены не допускали двойных ошибок по ходу встречи.

Для Алькараса это первое выступление в травяном сезоне. Во втором круге турнира в Лондоне он сыграет с 36-й ракеткой мира из Чехии Иржи Легечкой: ранее у теннисистов не было личных встреч.

Лондон. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 16:30 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 7
6 		5 6 3
         
Артур Риндеркнеш
83
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
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