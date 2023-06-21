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Макки: нет ничего плохого в том, чтобы иметь двух лучших теннисистов в истории

Макки: нет ничего плохого в том, чтобы иметь двух лучших теннисистов в истории
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Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о лучших теннисистах в истории.

«Во-первых, Серена — величайшая теннисистка в истории. Если вы просто посмотрите на её статистику, на стабильность в карьере, мощь, вы поймёте, что это уникальная спортсменка. Родители Серены и Винус сорвали генетический джекпот. Работая с ней, я видел то, чего прежде никогда не наблюдал. Она определённо одна из величайших спортсменок всех времён.

Что касается мужчин, лучшим теннисистом в истории, на мой взгляд, является Джокович. Он ещё не завершил карьеру, но это только плюс. Это невероятно. Думаю, невозможно сказать, кто лучше — Уильямс или Джокович. Их нельзя сравнивать, потому что они не соревновались друг с другом. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь двух лучших теннисистов в истории», — приводит слова Макки Sportskeeda.

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