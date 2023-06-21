Тарпищев — о Медведеве: результаты на турнире в Галле совершенно не важны, это не главное

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход первой ракетки России Даниила Медведева в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия).
В матче второго круга соревнований Медведев обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.
«Даня на траве играет получше, чем на грунте, но хуже, чем на харде. Сейчас его задача — хорошо подготовиться к Уимблдону, поэтому результаты на турнире в Галле совершенно не важны. Прошёл дальше — и хорошо. Но сейчас это не главное», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
За выход в полуфинал турнира в Галле Медведев сыграет со своим неудобным соперником — испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Роберто.
Травяной турнир «Большого шлёма» Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля в Лондоне.
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