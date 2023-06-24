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Видеообзор поражения Потаповой в полуфинале турнира в Бирмингеме

Видеообзор поражения Потаповой в полуфинале турнира в Бирмингеме
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Сегодня, 24 июня, россиянка Анастасия Потапова, 21-я ракетка мира, в трёх сетах полуфинала травяного турнира WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания) проиграла 17-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:5, 2:6, 4:6.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором борьбы Анастасии Потаповой и Елены Остапенко за выход в финал турнира в Бирмингеме.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Для Потаповой и Остапенко это была первая личная встреча. Далее латвийская спортсменка сыграет в финале соревнований с 12-й ракеткой мира из Чехии Барборой Крейчиковой. Их матч пройдёт в воскресенье, 25 июня. Сейчас у финалисток Бирмингема ничья по победам во встречах друг с другом — 2:2.

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