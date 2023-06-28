Нильсен: Руне честен в СМИ, а Джокович пытается казаться тем, кем он не является

Датский теннисист, победитель Уимблдона в парном разряде в 2012 году Фредерик Нильсен поделился мнением об образах Хольгера Руне и Новака Джоковича, которые спортсмены создают в медиа.
«Думаю, что Хольгер действительно хорош в средствах массовой информации, в том числе и в том, как он представляет себя в социальных сетях. Он честен и сам ставит себя на достойное место. Хольгер всегда находит хорошие и забавные ответы, поэтому он хорошо выглядит даже на телевидении. Все мы знаем, как позиционирует себя в СМИ Ник Кирьос: в Хольгере есть что-то похожее. Он не боится показывать что-то своё. У Руне свежий подход, именно это придаёт ему ценность за пределами корта.
Новак Джокович нравится мне многими чертами характера, но меня раздражает, что он пытается доказать и себе, и всему миру, что он другой человек: не тот, кто он есть на самом деле. Не думаю, что ему это на самом деле необходимо», — приводит слова Нильсена SpilXperten.
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