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Руне — об Алькарасе: мы разные, но у нас одни и те же цели

Руне — об Алькарасе: мы разные, но у нас одни и те же цели
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Датский теннисист Хольгер Руне, шестая ракетка мира, рассказал о своих целях в теннисе, а также поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе, который вернулся на первое место в рейтинге ATP перед Уимблдоном.

«Мои цели амбициозны, особенно на Уимблдоне. Я усердно работаю над улучшением своего тенниса изо дня в день, и, основываясь на опыте, который у меня есть, убеждён, что могу двигаться дальше.

Я всегда счастлив. Мне нравится тренироваться и выступать на соревнованиях. В то же время хочу побеждать, я перфекционист. Когда злюсь, то сразу возвращаюсь в нужное русло — умею превращать гнев в мотивацию. Я могу агрессивно играть на корте, но в жизни склонен быть более спокойным. Однако на корте я никогда не останавливаюсь, мне нравится ощущение 150% интенсивности.

Мы с Карлосом Алькарасом знаем друг друга со времён молодёжных турниров. Там мы часто играли друг против друга, я помню, что у нас были хорошие матчи. Он хороший парень, мне нравится, как он играет. Да, мы разные, но у нас одни и те же цели. Все хотят быть лучшими, и так было всегда. Уверен, в будущем у нас будут отличные матчи друг с другом», — приводит слова Руне издание OA Sport со ссылкой на Tennis Magazin.

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