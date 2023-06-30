Тарпищев: придётся отказаться от санкционных спонсоров на две недели, но не навсегда

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал требование Уимблдона к россиянам и белорусам об отказе от спонсоров, которые попали под санкции.
«Тем, у кого есть такие спонсоры, на две недели придётся отказаться от них, но не навсегда же. Поэтому ничего страшного нет, хотя, конечно, это неприятно», – приводит слова Тарпищева ТАСС.
Напомним, ранее, 31 марта, организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. В пресс-службе соревнований отметили, что игрокам запрещено выражать поддержку проведению специальной военной операции в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами.
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