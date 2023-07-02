Соболенко и Бадоса поделились милой фотографией с Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась фотографией со своей подругой, экс-второй ракеткой мира Паулой Бадосой. Фото сделано на Уимблдоне: спортсменки одеты в фирменную одежду соревнований.

Фото: Социальные сети Арины Соболенко

Соболенко сопроводила фотографию серией изображений с рассказом о сегодняшней встрече с Бадосой: Фотобомба: как напугать подругу! И она меня здесь не видела. Люблю тебя, малышка». Испанская теннисистка прокомментировала фото в профиле подруги: «Я тоже тебя люблю, скучала по тебе! Сабадоса (аббревиатура, образованная от фамилий спортсменок. — прим. «Чемпионата») — навсегда».

Арина Соболенко стартует на Уимблдоне в матче с венгеркой Панной Удварди, а Паула Бадоса в первом круге сыграет с американкой Элисон Риске.