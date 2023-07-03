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Чемпионская гонка ATP, 3 июля: Павел Котов поднялся на 10 позиций

Чемпионская гонка ATP, 3 июля: Павел Котов поднялся на 10 позиций
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Россияне Даниил Медведев (3), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (10) сохранили свои позиции в первой десятке. Четвертьфиналист турнира на Мальорке Павел Котов миновал 10 позиций и поднялся на 88-ю строчку.

Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».

Чемпионская гонка ATP, 3 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4745 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 4675.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 4400.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2995.
5 (5). Хольгер Руне (Дания) — 2665.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 2605.
7 (7). Янник Синнер (Италия) — 2455.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 2205.
9 (9). Тейлор Фритц (США) — 2040.
10 (10). Карен Хачанов (Россия) — 1900...
44 (42). Аслан Карацев (Россия) — 628…
68 (66). Александр Шевченко (Россия) — 489…
88 (98). Павел Котов (Россия) — 393…
92 (95). Роман Сафиуллин (Россия) — 377.

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