Рублёв: очень рад вернуться на Уимблдон после двухлетнего перерыва
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в следующую стадию Уимблдона после победы над австралийцем Максом Пёрселлом в первом круге турнира – 6:3, 7:5, 6:4.
«Во-первых, я очень рад вернуться после двухлетнего перерыва. Выступать здесь, в Лондоне, выступать на Уимблдоне – это особенное ощущение. Уже к 11 утра собирается полный стадион.
Я также счастлив, что победил. Конечно, всегда хочется выиграть в трёх сетах, как можно проще, но не всегда получается. Я уступал 2:5, и мне повезло, что удалось отыграться. Потому что я уже готовился к третьему сету. Но затем я выполнил несколько хороших ударов, качественно провёл концовку второго сета», – сказал Рублёв во время послематчевого интервью на корте.
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