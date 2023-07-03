Рублёв: очень рад вернуться на Уимблдон после двухлетнего перерыва

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в следующую стадию Уимблдона после победы над австралийцем Максом Пёрселлом в первом круге турнира – 6:3, 7:5, 6:4.

«Во-первых, я очень рад вернуться после двухлетнего перерыва. Выступать здесь, в Лондоне, выступать на Уимблдоне – это особенное ощущение. Уже к 11 утра собирается полный стадион.

Я также счастлив, что победил. Конечно, всегда хочется выиграть в трёх сетах, как можно проще, но не всегда получается. Я уступал 2:5, и мне повезло, что удалось отыграться. Потому что я уже готовился к третьему сету. Но затем я выполнил несколько хороших ударов, качественно провёл концовку второго сета», – сказал Рублёв во время послематчевого интервью на корте.