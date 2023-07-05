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Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева в первом круге Уимблдона

Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева в первом круге Уимблдона
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась мыслями о победе российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Уимблдона-2023.

«В плюс Медведеву я бы отнесла, что он выиграл без серьёзных проблем. Только в первом сете была равная игра. Ощущалось преимущество Даниила, но это из-за разницы в классе. Молодой парень находится в четвёртой сотне — он не мог претендовать на победу.

У Медведева было очень много брака и ошибок. Он сам всё знает. Как только выигрывал подачу, сразу начинал небрежничать на своей. Вместо того чтобы увеличивать преимущество, подводил всё к равновесию.

Для первого матча совсем неплохо, потому что он очень достойно себя вёл. Приятно, что зрители за него болели: поддерживали соперника, но при этом и хорошо реагировали на Даниила», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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