Уимблдон-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 5 июля

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Вчера, 5 июля, прошёл третий игровой день Уимблдона-2023. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Уимблдон-2023. Мужчины. Третий игровой день. Результаты:

Милош Раонич (Канада) – Деннис Новак (Австрия) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:1;

Фрэнсис Тиафо (США, 10) – У Ибин (Китай) – 7:6 (7:4), 6:3, 6:4;

Даниил Медведев (Россия, 3) – Артур Фери (Великобритания, WC) – 7:5, 6:4, 6:3;

Роман Сафиуллин (Россия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20) – 2:6, 7:6 (9:7), 6:4 (4:7), 6:4, 7:5;

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Доминик Тим (Австрия) – 3:6, 7:6 (7:1), 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8);

Новак Джокович (Сербия, 2) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:3, 7:6 (7:4), 7:5;

Адриан Маннарино (Франция) – Александр Шевченко (Россия) – 6:3, 6:3, 6:2;

Иржи Веселы (Чехия) – Себастьян Корда (США, 22) – 7:6 (9:7), 4:6, 6:2, 6:3.