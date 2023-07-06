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Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: текстовая трансляция матча второго круга Уимблдона

Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: текстовая трансляция матча второго круга Уимблдона
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Сегодня, 6 июля, состоится матч второго круга Уимблдона-2023, в котором 102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (11-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен третьим запуском на корте №4 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не раньше 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Барбора Крейчикова во втором круге Уимблдона.

Уимблдон (ж). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 16:15 МСК
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Барбора Крейчикова
11
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Ранее спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах. В первом круге Уимблдона Андреева обыграла китайскую теннисистку Сиюй Ван, а Крейчикова одержала победу над британской спортсменкой Хитер Уотсон. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

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