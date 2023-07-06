Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: текстовая трансляция матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 6 июля, состоится матч второго круга Уимблдона-2023, в котором 102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (11-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен третьим запуском на корте №4 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не раньше 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Барбора Крейчикова во втором круге Уимблдона.

Ранее спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах. В первом круге Уимблдона Андреева обыграла китайскую теннисистку Сиюй Ван, а Крейчикова одержала победу над британской спортсменкой Хитер Уотсон. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.