Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: текстовая трансляция матча второго круга Уимблдона

Сегодня, 6 июля, состоится матч второго круга Уимблдона-2023, в котором 102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой (11-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен третьим запуском на корте №4 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не раньше 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Барбора Крейчикова во втором круге Уимблдона.
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Ранее спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах. В первом круге Уимблдона Андреева обыграла китайскую теннисистку Сиюй Ван, а Крейчикова одержала победу над британской спортсменкой Хитер Уотсон. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
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