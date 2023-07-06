Мирра Андреева обыграла самую высокорейтинговую соперницу в карьере

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая занимает 102-е место в рейтинге WTA, одержала третью в карьере победу над соперницей из топ-20.
В матче второго круга Уимблдона-2023 Андреева нанесла поражение 11-й ракетке мира чешской спортсменке Барборе Крейчиковой, которая отказалась продолжать игру из-за травмы левой ноги. К моменту остановки встречи россиянка вела в счёте — 6:3, 4:0.
Ранее Андреева обыгрывала 13-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад-Майю и 17-й номер классификации польку Магду Линетт. Счёт в противостоянии Андреевой с теннисистками топ-20 стал 3-2 в пользу россиянки. Уступила она теннисисткам топ-10 — второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко и американке Кори Гауфф (7).
Таким образом, обыграв Крейчикову, Андреева победила самую рейтинговую соперницу в карьере.
В следующем круге Уимблдона Андреева сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).
- 6 июля 2023
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