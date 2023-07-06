«Да мне самой тяжело». Виктория Азаренко — на просьбу дать совет юной Мирре Андреевой

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко ответила, смогла ли бы она дать совет юной россиянке Мирре Андреевой по адаптации в туре и на турнирах «Большого шлема».
«Да мне самой тяжело (смеётся). Могу сказать, что я доступна для любой в один из таких моментов. Но я не считаю, что должна сама навязывать свои советы. Потому что, мне кажется, никто не хочет слушать непрошеные советы. Но я очень открыта, и одна из моих страстей – помогать молодым женщинам адаптироваться к изменениям в туре. Я могу только поделиться кое-чем из своего опыта. Но я никогда не указываю людям, что им нужно делать, как по мне, это неверный подход. Это несправедливо ещё и потому, что никто не хочет нести ответственность за действия других людей. Поэтому я никогда не подойду и не скажу: «Вот тебе совет»», — сказала Азаренко на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2023.
- 6 июля 2023
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