16-летняя Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг Уимблдона-2023

102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг Уимблдона-2023. Андреева вышла во второй круг на отказе чешки Барборы Крейчиковой при счёте 6:3, 4:0 в свою пользу.

«Это всего лишь мой пятый матч на траве. Пока что трава мне нравится, я играю не так уж плохо. Очень рада победе, но не так я хотела выиграть матч. У соперницы были проблемы с ногой, желаю ей быстрого восстановления. Знаю, что ей тяжело. Не такой победы я хотела, но всё равно рада, что вышла в следующий раунд», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

В третьем раунде Уимблдона Андреева сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).