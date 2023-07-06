16-летняя Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг Уимблдона-2023
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102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг Уимблдона-2023. Андреева вышла во второй круг на отказе чешки Барборы Крейчиковой при счёте 6:3, 4:0 в свою пользу.
«Это всего лишь мой пятый матч на траве. Пока что трава мне нравится, я играю не так уж плохо. Очень рада победе, но не так я хотела выиграть матч. У соперницы были проблемы с ногой, желаю ей быстрого восстановления. Знаю, что ей тяжело. Не такой победы я хотела, но всё равно рада, что вышла в следующий раунд», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
В третьем раунде Уимблдона Андреева сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).
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