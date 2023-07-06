Мирра Андреева — об Уимблдоне: по сравнению с «Ролан Гаррос» здесь вау, очень красиво

102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, каким воспринимает Уимблдон на фоне других турниров «Большого шлема».

«Он отличается от других турниров «Большого шлема», на которых я играла. По сравнению с «Ролан Гаррос» здесь вау, очень красиво. И очень традиционно. «Ролан Гаррос» довольно простой, а тут все в белом, трава, клубника. На Уимблдоне мне пока что нравится гораздо больше (улыбается)», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Андреева вышла в третий круг Уимблдона на отказе чешки Барборы Крейчиковой при счёте 6:3, 4:0 в свою пользу. В следующем круге Мирра сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).