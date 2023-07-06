Мирра Андреева — об Уимблдоне: по сравнению с «Ролан Гаррос» здесь вау, очень красиво
Поделиться
102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, каким воспринимает Уимблдон на фоне других турниров «Большого шлема».
«Он отличается от других турниров «Большого шлема», на которых я играла. По сравнению с «Ролан Гаррос» здесь вау, очень красиво. И очень традиционно. «Ролан Гаррос» довольно простой, а тут все в белом, трава, клубника. На Уимблдоне мне пока что нравится гораздо больше (улыбается)», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
Ранее Андреева вышла в третий круг Уимблдона на отказе чешки Барборы Крейчиковой при счёте 6:3, 4:0 в свою пользу. В следующем круге Мирра сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).
Комментарии
- 6 июля 2023
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:43
-
19:38
-
19:19
-
19:16
-
19:11
-
18:58
-
18:39
-
18:36
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
17:59
-
17:46
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:05
-
16:50
-
16:25
-
16:17
-
16:14
-
16:10
-
15:53
-
15:42
-
15:05
-
14:43
-
14:35
-
14:30
-
14:05
-
14:02
-
13:30
-
12:53
Партнерский контент