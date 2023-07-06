Мирра Андреева: не боюсь сыграть на Центральном корте Уимблдона, вдруг супервайзеры увидят
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102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, будет ли волноваться, если её матч на Уимблдоне-2023 поставят на Центральный корт.
«Нет. Раньше я бы, конечно, боялась играть на Центральном корте, но сейчас наоборот, хочу играть на корте с трибунами. Вдруг супервайзеры увидят эту пресс-конференцию. Скажу напрямую, я хочу играть на корте с трибунами. По крайней мере, если мой матч поставят на корт №3, я очень обрадуюсь. А если меня поставят на Центральный корт, это будет очень круто. Мечтаю сыграть там. Посмотрим.
Я сходила туда в первый день, сделала много фотографий. У меня штук 15 фото в телефоне. Атмосфера там замечательная», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
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