Мирра Андреева высказалась о перспективе сыграть с Потаповой в 3-м круге Уимблдона

102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала тот факт, что в третьем круге Уимблдона-2023 может сразиться с соотечественницей Анастасией Потаповой.

Теннисистки встречались в прошлом году на турнире WTA-250 в Монастире (Тунис). Победу со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 одержала Потапова.

«Помню, что это был хороший матч, обе могли выиграть. На тай-брейке во втором сете я вела 6:1 и выиграла 7:4, кажется. Это был равный, хороший матч. Не помню точно, что случилось в третьем сете, может, сказалось то, что у неё больше опыта. Я вела 3:1, но не смогла довести дело до победы. В этом у неё больше опыта. Если она выиграет, то мы с ней сыграем, буду ждать этого матча. Мне нравится, как она играет, это будет отличный матч», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.