«Просто мне идут Bulgari». Андрей Рублёв — на вопрос, почему начал надевать часы на матчи
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, по какой причине играет на Уимблдоне-2023 с часами на запястье. Ранее за ним такого не наблюдалось.
«Не знаю, почему здесь выхожу играть в часах. Это было легко, потому что мне идут Bulgari. Мы это обсуждали и решили, что для бренда будет хорошо, если я буду носить часы и на матче. Здорово ввести моду на теннисный корт, это хороший шаг. Ну и вообще впечатляет, что они делают в индустрии моды», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2023.
Следующим соперником Рублёва на Уимблдоне станет победитель матча Томас Барриос-Вера (Чили, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, WC).
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