16-летняя Мирра Андреева гарантированно дебютирует в топ-100 рейтинга WTA после Уимблдона

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева гарантированно дебютирует в топ-100 рейтинга WTA после выступления на Уимблдоне-2023.
Ранее Андреева, успешно преодолевшая квалификацию, вышла в третий круг Уимблдона на отказе чешки Барборы Крейчиковой при счёте 6:3, 4:0 в свою пользу. В онлайн-рейтинге это позволило Мирре подняться на 80-ю позицию. В данный момент юная россиянка занимает 102-е место.
«Не знаю. Я немного изменилась. В Австралии я играла в юниорском финале и поняла, что теннис, с одной стороны, очень тяжёлый вид спорта, но с другой — ты просто играешь. Это просто игра. Всё определяет матч. Сейчас я стараюсь воспринимать это просто как игру. Может, поэтому так получается, не знаю. Просто стараюсь играть, получать удовольствие от игры и выигрывать как можно больше очков», — высказалась о своём прогрессе Андреева.
В следующем круге Уимблдона Андреева сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).
- 6 июля 2023
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