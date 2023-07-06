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«Мне даже нравится». Мирра Андреева — о том, что за ней следует съёмочная группа Netflix

«Мне даже нравится». Мирра Андреева — о том, что за ней следует съёмочная группа Netflix
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102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, не напрягает ли её присутствие съёмочной группы сериала «Брейк-пойнт», который производит Netflix. Мирра станет одной из героинь второго сезона.

«Они ходят за мной. Думаю, они где-то здесь. Там очень милые люди, ничего плохого я не замечала. Если ты не хочешь что-то снимать сегодня, они не заставляют. Например, вчера я очень сильно нервничала. На разминке чувствовала стресс и дискомфорт, и мы сказали им, что сейчас не время снимать. Они нисколько не возражали и просто ушли, дали мне побыть одной. Очень приятные люди. Раньше мне было немного некомфортно, но сейчас даже нравится», — сказала Андреева на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2023.

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