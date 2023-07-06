«Мне даже нравится». Мирра Андреева — о том, что за ней следует съёмочная группа Netflix
Поделиться
102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, не напрягает ли её присутствие съёмочной группы сериала «Брейк-пойнт», который производит Netflix. Мирра станет одной из героинь второго сезона.
«Они ходят за мной. Думаю, они где-то здесь. Там очень милые люди, ничего плохого я не замечала. Если ты не хочешь что-то снимать сегодня, они не заставляют. Например, вчера я очень сильно нервничала. На разминке чувствовала стресс и дискомфорт, и мы сказали им, что сейчас не время снимать. Они нисколько не возражали и просто ушли, дали мне побыть одной. Очень приятные люди. Раньше мне было немного некомфортно, но сейчас даже нравится», — сказала Андреева на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2023.
Комментарии
- 6 июля 2023
-
21:24
-
21:05
-
21:01
-
20:46
-
20:41
-
20:26
-
20:10
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:43
-
19:38
-
19:19
-
19:16
-
19:11
-
18:58
-
18:39
-
18:36
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
17:59
-
17:46
-
17:35
-
17:31
-
17:25
-
17:05
-
16:50
-
16:25
-
16:17
-
16:14
-
16:10
-
15:53
-
15:42
-
15:05
Партнерский контент