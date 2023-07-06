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Костюк — журналистам: впервые за долгое время меня не спросили о россиянах, всем спасибо

Костюк — журналистам: впервые за долгое время меня не спросили о россиянах, всем спасибо
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36-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк неожиданной фразой завершила пресс-конференцию после победы в первом круге Уимблдона-2023.

Напомним, на старте соревнований Костюк обыграла восьмую ракетку мира, представительницу Греции Марию Саккари со счётом 0:6, 7:5, 6:2. Следующей соперницей Костюк на Уимблдоне станет бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса.

«Это первая за долгое время пресс-конференция, на которой меня не спросили о российских игроках, всем спасибо», — приводит слова Костюк The Tennis Later в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что по ходу пресс-конференции Костюк отвечала на вопросы, связанные с ситуацией на её родине.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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