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Уимблдон-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июля

Уимблдон-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июля
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Вчера, 6 июля, прошёл четвёртый игровой день Уимблдона-2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Уимблдон-2023. Мужчины. Четвёртый игровой день. Результаты:

Хуберт Хуркач (Польша, 17) – Ян Хоински (Великобритания, WC) – 6:4, 6:4, 7:6 (7:3)
Стэн Вавринка (Швейцария) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) – 6:3, 4:6, 6:4, 6:2
Александр Бублик (Казахстан, 23) – Джеффри-Джон Вулф (США) – 6:3, 7:6 (7:5), 6:0
Андрей Рублёв (Россия, 7) – Аслан Карацев (Россия) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5
Александр Зверев (Германия, 19) – Гийс Броувер (Нидерланды, Q) – 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
Роман Сафиуллин (Россия) – Корентен Муте (Франция) – 7:5, 6:3, 7:6 (7:4)
Микаэль Имер (Швеция) – Тейлор Фритц (США, 9) – 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Остальные результаты доступны здесь.

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