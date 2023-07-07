Уимблдон-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6 июля

Вчера, 6 июля, прошёл четвёртый игровой день Уимблдона-2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Теннис. Уимблдон-2023. Мужчины. Четвёртый игровой день. Результаты:
Хуберт Хуркач (Польша, 17) – Ян Хоински (Великобритания, WC) – 6:4, 6:4, 7:6 (7:3)
Стэн Вавринка (Швейцария) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) – 6:3, 4:6, 6:4, 6:2
Александр Бублик (Казахстан, 23) – Джеффри-Джон Вулф (США) – 6:3, 7:6 (7:5), 6:0
Андрей Рублёв (Россия, 7) – Аслан Карацев (Россия) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5
Александр Зверев (Германия, 19) – Гийс Броувер (Нидерланды, Q) – 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
Роман Сафиуллин (Россия) – Корентен Муте (Франция) – 7:5, 6:3, 7:6 (7:4)
Микаэль Имер (Швеция) – Тейлор Фритц (США, 9) – 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:2.
Остальные результаты доступны здесь.
- 7 июля 2023
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01:00
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00:55
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00:33
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00:03
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00:01
- 6 июля 2023
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23:47
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23:32
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23:19
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23:14
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23:04
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22:25
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22:13
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21:58
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21:54
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21:24
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21:05
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21:01
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20:46
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20:41
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20:26
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20:10
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19:56
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19:54
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19:49
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19:43
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19:38
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19:19
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19:16
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19:11
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18:58
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18:39
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18:36
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18:29
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18:20
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18:14