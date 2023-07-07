Тарпищев: Мирре Андреевой до лампочки, против кого играть
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о сильных сторонах 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. Ранее спортсменка вышла в третий круг Уимблдона, обыграв чешку Барбору Крейчикову, десятую по посеву.
«Андреева играет хорошо. Ей 16 лет, и видно, что устойчивая психика. Ей до лампочки, что кто о ней говорит и пишет и против кого играть. Она не задумывается над этим, и это хорошо. Внимание, концентрация на высоком уровне, и хватает терпения. Чешка имела преимущество перед игрой, но Андреева справилась и с давлением, и с соперницей», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В третьем круге Мирра Андреева сыграет с другой россиянкой, Анастасией Потаповой, 23-й по посеву на Уимблдоне.
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