Зверев рассказал о преимуществе своего соперника по третьему кругу «Уимблдона» Берреттини

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем матче с итальянцем Маттео Берреттини в третьем круге «Уимблдона».
«Я думаю, что на траве он один из лучших в туре. За последние несколько лет он вышел в финал «Уимблдона», дважды выиграл Queen’s Club. На траве он невероятен.
Сейчас он снова нашёл форму, показывает очень хороший теннис. И нельзя сравнивать наши предыдущие матчи с этим. Покрытие совершенно другое. По-моему, это его любимое покрытие, а для меня – наименее любимое.
Думаю, будет интересный матч. Думаю, болельщики будут очень заинтересованы. Надеюсь, будет весело», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
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