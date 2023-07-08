Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алексей Селиваненко высказался о выходе Даниила Медведева в четвёртый круг Уимблдона

Алексей Селиваненко высказался о выходе Даниила Медведева в четвёртый круг Уимблдона
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход российского теннисиста, третьей ракетки мира Даниила Медведева в четвёртый круг Уимблдона.

«Даниил выиграл достаточно уверенно. Начиная со второго сета держал свою подачу и реализовал брейк-пойнты в нужный момент. В целом был интересный комбинационный теннис, доставивший удовольствие зрителям», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 8 июля, Даниил Медведев в четырёх сетах одержал победу над венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. В 1/8 финала Уимблдона россиянин встретится с чехом Иржи Легечкой, с котором ранее Медведев никогда не встречался в личных матчах.

Материалы по теме
Медведев выстоял! Отыграл сет и взял реванш у венгра, повторив рекорд России на Уимблдоне
Медведев выстоял! Отыграл сет и взял реванш у венгра, повторив рекорд России на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023