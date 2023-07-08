Алексей Селиваненко высказался о выходе Даниила Медведева в четвёртый круг Уимблдона
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход российского теннисиста, третьей ракетки мира Даниила Медведева в четвёртый круг Уимблдона.
«Даниил выиграл достаточно уверенно. Начиная со второго сета держал свою подачу и реализовал брейк-пойнты в нужный момент. В целом был интересный комбинационный теннис, доставивший удовольствие зрителям», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сегодня, 8 июля, Даниил Медведев в четырёх сетах одержал победу над венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. В 1/8 финала Уимблдона россиянин встретится с чехом Иржи Легечкой, с котором ранее Медведев никогда не встречался в личных матчах.
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