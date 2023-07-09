Андрей Чесноков оценил победу Медведева над Фучовичем в третьем круге Уимблдона

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу третьей ракетки мира, россиянина Даниила Медведева над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем в матче третьего круга Уимблдона-2023.

«До матча с Фучовичем было понятно, что Медведев — фаворит. Первый сет у Медведева чуть-чуть не сложился, всё остальное было комфортно. Если говорить о том, были ли шансы у Фучовича — я не могу сказать. У него был шанс выиграть первый сет, а так со стороны Медведева всё было достаточно комфортно и уверенно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч третьего круга соревнований завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Медведева. В 1/8 финала Уимблдона Медведеву будет противостоять чешский теннисист Иржи Легечка.