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Андрей Чесноков оценил победу Медведева над Фучовичем в третьем круге Уимблдона

Андрей Чесноков оценил победу Медведева над Фучовичем в третьем круге Уимблдона
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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу третьей ракетки мира, россиянина Даниила Медведева над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем в матче третьего круга Уимблдона-2023.

«До матча с Фучовичем было понятно, что Медведев — фаворит. Первый сет у Медведева чуть-чуть не сложился, всё остальное было комфортно. Если говорить о том, были ли шансы у Фучовича — я не могу сказать. У него был шанс выиграть первый сет, а так со стороны Медведева всё было достаточно комфортно и уверенно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч третьего круга соревнований завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Медведева. В 1/8 финала Уимблдона Медведеву будет противостоять чешский теннисист Иржи Легечка.

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