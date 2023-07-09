«Было до смешного темно». Зверев — об освещении кортов на Уимблдоне-2023

21-я ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев высказался о плохом освещении кортов на Уимблдоне-2023. Ранее немецкий спортсмен проиграл представителю Италии Маттео Берреттини (38-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга соревнований.

«Думаю, мы оба играли намного лучше после перерыва, потому до приостановки матча из-за дождя было до смешного темно. Мы оба говорили об этом судье, но он не думал, что игра так затянется. Не знаю, как бы они проводили матч дальше, если бы мы играли ещё больше часа», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, Зверев уступил Берреттини со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7). В 1/8 финала итальянский теннисист встретится с первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом.