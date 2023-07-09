Мирра Андреева прокомментировала победу над Анастасией Потаповой на Уимблдоне

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (102-я в рейтинге WTA) поделилась эмоциями от победы над соотечественницей, 23-й ракеткой мира Анастасией Потаповой в матче третьего круга Уимблдона-2023.

«Очень рада, что выиграла этот матч. Анастасия играла очень хорошо. Поздравляю её и всю её команду, потому что они провели хорошую работу. Я сделала всё, что могла. Отдала всю себя, смогла вернуться в игру при счёте 1:4 во втором сете. Так что, конечно, я чувствую себя прекрасно», — сказала Андреева после матча.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Андреева сразится с представительницей США Мэдисон Кис (25). Женский турнир Уимблдона завершится 15 июля. Действующей победительницей соревнований является казахстанская спортсменка Елена Рыбакина.