Мирра Андреева прокомментировала победу над Анастасией Потаповой на Уимблдоне
Поделиться
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (102-я в рейтинге WTA) поделилась эмоциями от победы над соотечественницей, 23-й ракеткой мира Анастасией Потаповой в матче третьего круга Уимблдона-2023.
«Очень рада, что выиграла этот матч. Анастасия играла очень хорошо. Поздравляю её и всю её команду, потому что они провели хорошую работу. Я сделала всё, что могла. Отдала всю себя, смогла вернуться в игру при счёте 1:4 во втором сете. Так что, конечно, я чувствую себя прекрасно», — сказала Андреева после матча.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Андреева сразится с представительницей США Мэдисон Кис (25). Женский турнир Уимблдона завершится 15 июля. Действующей победительницей соревнований является казахстанская спортсменка Елена Рыбакина.
Комментарии
- 9 июля 2023
-
16:04
-
15:53
-
15:52
-
15:42
-
15:36
-
15:10
-
14:47
-
14:37
-
14:10
-
13:51
-
13:46
-
12:55
-
12:55
-
12:47
-
12:04
-
11:30
-
11:20
-
11:07
-
10:56
-
10:31
-
10:19
-
09:52
-
09:36
-
09:00
-
08:00
-
04:38
-
03:07
-
02:25
-
02:02
-
01:00
-
00:53
-
00:16
-
00:13
- 8 июля 2023
-
23:54
-
23:46
Партнерский контент