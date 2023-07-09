Андреева впервые вышла в 1/8 финала ТБШ. Мирра второй раз играет в основной сетке

102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема». При этом Андреева всего второй раз в карьере играет в основной сетке взрослого мэйджора. Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2023 юная россиянка дошла до третьего круга (перед этим она, как и на Уимблдоне, успешно преодолела квалификацию).

Уимблдон-2023 — первый крупный профессиональный турнир Мирры на травяном покрытии. В матче третьего круга Андреева со счётом 6:2, 7:5 обыграла 23-ю ракетку мира, соотечественницу Анастасию Потапову (22). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 36 минут.

Следующей соперницей Андреевой на Уимблдоне-2023 станет представительница США Мэдисон Кис (25).