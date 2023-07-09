«Задыхалась почти каждую секунду». Андреева — о матче с Потаповой на Уимблдоне

Российская теннисистка Мирра Андреева (102-я в рейтинге WTA) после матча третьего круга Уимблдона-2023 с соотечественницей Анастасией Потаповой объяснила, как ей удаётся сохранять спокойствие во время игр.

«Я очень много работала над тем, чтобы сохранять спокойствие на корте. Но сегодня, честно говоря, даже если бы я хотела показать какие-то эмоции, я бы не смогла. Потому что задыхалась почти каждую секунду», — сказала Андреева после матча.

Напомним, Андреева обыграла Потапову со счётом 6:2, 7:5. За выход в четвертьфинал Уимблдона 16-летняя российская теннисистка сразится с представительницей США Мэдисон Кис (25). Этот матч должен состояться уже завтра, 10 июля. Женский турнир Уимблдона завершится 15 июля.