В матче Андреевой и Потаповой судья просил фанатов не открывать шампанское на подаче
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Забавный инцидент произошёл в начале матча третьего круга женского Уимблдона-2023, где встречались 102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 23-й номер рейтинга WTA, ещё одна россиянка Анастасия Потапова.
Судья матча, известный австралиец Джон Блум обратился к публике с необычной просьбой, когда Потапова готовилась к подаче.
«Дамы и господа, если вы открываете шампанское, прошу не делать этого, когда игроки готовятся к подаче!» — сказал Блум зрителям. Потапова на это одобрительно покивала головой.
Напомним, прошедшая квалификацию Андреева со счётом 6:2, 7:5 обыграла Потапову (22). За выход в четвертьфинал Уимблдона Андреева сразится с представительницей США Мэдисон Кис (25).
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