Чесноков поделился ожиданиями от матча Медведева с Легечкой в четвёртом круге Уимблдона

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о предстоящей встрече третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева с представителем Чехии Иржи Легечкой в 1/8 финала Уимблдона-2023.
«Легечка в прошлом матче пробежал такой марафон. Сможет ли он восстановиться после этого марафона из пяти сетов — я не знаю.
Если Легечка физически готов и восстановился, то получится интересный матч. Медведев с каждым матчем играет всё лучше и лучше. Где-то даже хорошо, что Даниил проиграл первый сет в матче с Фучовичем: у него заработали нервы — на будущие матчи. Для меня Медведев фаворит в матче с Легечкой», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Иржи Легечка в четвёртом круге Уимблдона.
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