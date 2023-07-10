Чесноков поделился ожиданиями от матча Медведева с Легечкой в четвёртом круге Уимблдона

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о предстоящей встрече третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева с представителем Чехии Иржи Легечкой в 1/8 финала Уимблдона-2023.

«Легечка в прошлом матче пробежал такой марафон. Сможет ли он восстановиться после этого марафона из пяти сетов — я не знаю.

Если Легечка физически готов и восстановился, то получится интересный матч. Медведев с каждым матчем играет всё лучше и лучше. Где-то даже хорошо, что Даниил проиграл первый сет в матче с Фучовичем: у него заработали нервы — на будущие матчи. Для меня Медведев фаворит в матче с Легечкой», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Иржи Легечка в четвёртом круге Уимблдона.