Крейчикова — о снятии с матча с Андреевой: разочарована таким завершением выступления
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11-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала отказ продолжать матч второго круга Уимблдона с россиянкой Миррой Андреевой.
«Я очень много работала, чтобы подойти к Уимблдону в наилучшей форме. У меня было много отличных тренировок, каждый день я прилагала массу усилий для подготовки. А потом произошёл этот ужас. Было безумно больно отказаться от продолжения матча второго круга из-за проблем с лодыжкой, которые возникли ещё в прошлой игре. Я очень расстроена, опечалена и разочарована таким завершением выступления на Уимблдоне», — написала Крейчикова на своей странице в социальных сетях.
После отказа Крейчиковой Андреева вышла в третий круг травяного турнира, в котором обыграла соотечественницу Анастасию Потапову.
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