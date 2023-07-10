«Чудо-женщина». Беккер — о победе Свитолиной над Азаренко на Уимблдоне

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на победу украинской теннисистки Элины Свитолиной в матче 1/8 финала Уимблдона-2023.

«Чудо-женщина», — написал Беккер в социальных сетях турнира.

Напомним, в четвёртом круге Уимблдона Свитолина обыграла белорусскую спортсменку Викторию Азаренко со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). В матче 1/4 финала травяного турнира украинка сыграет с первой ракеткой мира представительницей Польши Игой Свёнтек, которая в прошлом раунде турнира обыграла швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич.

Женский турнир Уимблдона-2023 завершится 15 июля. Действующей чемпионкой турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.