Ольховский: в матче с Кис Мирре Андреевой будет очень тяжело — Мэдисон играет активнее
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Уимблдона-2023, в котором 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей США Мэдисон Кис.
«Мирра показывает отличные результаты. Но против Мэдисон будет тяжело играть. Но всё зависит от того, насколько Мирра будет играть глубоко и жёстко. Мэдисон играет быстрее и активнее. Она будет атаковать, а Мирра будет, как обычно, действовать от обороны. Против Кис будет очень тяжело», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Встреча спортсменок состоится сегодня, 10 июля, и начнётся чуть позже 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кис и Андреевой.
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