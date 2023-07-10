Ольховский: в матче с Кис Мирре Андреевой будет очень тяжело — Мэдисон играет активнее

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Уимблдона-2023, в котором 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей США Мэдисон Кис.

«Мирра показывает отличные результаты. Но против Мэдисон будет тяжело играть. Но всё зависит от того, насколько Мирра будет играть глубоко и жёстко. Мэдисон играет быстрее и активнее. Она будет атаковать, а Мирра будет, как обычно, действовать от обороны. Против Кис будет очень тяжело», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча спортсменок состоится сегодня, 10 июля, и начнётся чуть позже 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кис и Андреевой.