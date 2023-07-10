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Мэдисон Кис — Мирра Андреева: россиянка выиграла первый сет матча 1/8 финала Уимблдона

Мэдисон Кис — Мирра Андреева: россиянка выиграла первый сет матча 1/8 финала Уимблдона
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Завершился первый сет матча 1/8 финала Уимблдона, в котором 102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встречается с американкой Мэдисон Кис (18-я в рейтинге WTA). Этот сет закончился со счётом 6:3 в пользу 16-летней россиянки.

Первый сет матча, проходящего на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, продлился 32 минуты. Андреева допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Кис два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мэдисон Кис — Мирра Андреева в четвёртом круге Уимблдона.

Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 13:05 МСК
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		0  
6 		2  
         
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В третьем круге Уимблдона Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову, а Кис одержала победу над украинской теннисисткой Мартой Костюк.

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