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Кис — Андреева: россиянка уступила во втором сете матча 1/8 финала Уимблдона на тай-брейке

Кис — Андреева: россиянка уступила во втором сете матча 1/8 финала Уимблдона на тай-брейке
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Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла второй сет матча 1/8 финала Уимблдона-2023 с американской Мэдисон Кис. Этот сет завершился со счётом 7:6 (7:4) в пользу американки.

Второй сет матча, проходящего на втором корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, продлился 53 минуты. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мэдисон Кис — Мирра Андреева в четвёртом круге Уимблдона.

Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 13:05 МСК
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 4 2
         
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В третьем круге Уимблдона Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову, а Кис одержала победу над украинской теннисисткой Мартой Костюк. Победительница этого матча в четвертьфинале соревнований сыграет с лучшей в паре Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь). Женский турнир Уимблдона завершится 15 июля.

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