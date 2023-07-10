Мирра Андреева проиграла Мэдисон Кис в матче 1/8 финала Уимблдона

102-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис в матче четвёртого круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 5 минут. Кис трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Андреевой три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

Таким образом, Кис вышла в четвертьфинал Уимблдона. На этой стадии турнира американская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь). Женский турнир Уимблдона завершится 15 июля.