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Мирра Андреева проиграла Мэдисон Кис в матче 1/8 финала Уимблдона

Мирра Андреева проиграла Мэдисон Кис в матче 1/8 финала Уимблдона
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102-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис в матче четвёртого круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американской спортсменки.

Матч продлился 2 часа 5 минут. Кис трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Андреевой три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

Таким образом, Кис вышла в четвертьфинал Уимблдона. На этой стадии турнира американская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь). Женский турнир Уимблдона завершится 15 июля.

Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 13:05 МСК
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 4 2
         
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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