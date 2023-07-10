Мирра Андреева проиграла Мэдисон Кис в матче 1/8 финала Уимблдона
Поделиться
102-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла 18-й ракетке мира американке Мэдисон Кис в матче четвёртого круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американской спортсменки.
Матч продлился 2 часа 5 минут. Кис трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Андреевой три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.
Таким образом, Кис вышла в четвертьфинал Уимблдона. На этой стадии турнира американская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь). Женский турнир Уимблдона завершится 15 июля.
Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 13:05 МСК
18
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 4
|2
102
Мирра Андреева
М. Андреева
Комментарии
- 10 июля 2023
-
15:10
-
14:47
-
14:40
-
14:33
-
13:39
-
13:30
-
12:30
-
12:00
-
11:51
-
11:36
-
11:24
-
11:23
-
11:09
-
10:41
-
10:30
-
10:12
-
10:08
-
09:28
-
09:00
-
08:00
-
04:49
-
03:22
-
03:01
-
02:41
-
01:35
-
01:00
-
00:40
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:06
-
00:00
- 9 июля 2023
-
23:59
-
23:38
-
23:09
Партнерский контент