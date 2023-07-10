Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В матче Медведева с Легечкой мяч отлетел в бокал болельщика на трибунах

В матче Медведева с Легечкой мяч отлетел в бокал болельщика на трибунах
Комментарии

Необычный и довольно курьёзный случай произошёл в матче четвёртого круга Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (37-й в рейтинге ATP). Напомним, игра завершилась после отказа чешского теннисиста при счёте 6:2, 6:4.

В концовке первой партии матча произошёл забавный эпизод: при счёте 4:3 (30:30) на подаче россиянина Легечка неудачно принял мяч, после чего тот улетел далеко на трибуны и приземлился прямо в стакан одного из зрителей. Этот момент попал в трансляцию.

Отметим, что Даниил Медведев впервые сыграет в четвертьфинале травяного мэйджора. Там он встретится с победителем противостояния Кристофер Юбэнкс (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Материалы по теме
Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона на отказе Легечки
Материалы по теме
Наконец-то! Медведев разгромил чеха и впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона
Наконец-то! Медведев разгромил чеха и впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023