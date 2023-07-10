В матче Медведева с Легечкой мяч отлетел в бокал болельщика на трибунах

Необычный и довольно курьёзный случай произошёл в матче четвёртого круга Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (37-й в рейтинге ATP). Напомним, игра завершилась после отказа чешского теннисиста при счёте 6:2, 6:4.

В концовке первой партии матча произошёл забавный эпизод: при счёте 4:3 (30:30) на подаче россиянина Легечка неудачно принял мяч, после чего тот улетел далеко на трибуны и приземлился прямо в стакан одного из зрителей. Этот момент попал в трансляцию.

Отметим, что Даниил Медведев впервые сыграет в четвертьфинале травяного мэйджора. Там он встретится с победителем противостояния Кристофер Юбэнкс (США) — Стефанос Циципас (Греция).