В матче Медведева с Легечкой мяч отлетел в бокал болельщика на трибунах
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Необычный и довольно курьёзный случай произошёл в матче четвёртого круга Уимблдона-2023, в котором третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (37-й в рейтинге ATP). Напомним, игра завершилась после отказа чешского теннисиста при счёте 6:2, 6:4.
В концовке первой партии матча произошёл забавный эпизод: при счёте 4:3 (30:30) на подаче россиянина Легечка неудачно принял мяч, после чего тот улетел далеко на трибуны и приземлился прямо в стакан одного из зрителей. Этот момент попал в трансляцию.
Отметим, что Даниил Медведев впервые сыграет в четвертьфинале травяного мэйджора. Там он встретится с победителем противостояния Кристофер Юбэнкс (США) — Стефанос Циципас (Греция).
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