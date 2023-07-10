Даниил Медведев — о травме Легечки: он бил по мячу так, будто больших проблем не было

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона-2023. В 1/8 финала россиянин сражался с чехом Иржи Легечкой, Даниил выиграл первые два сета (6:4, 6:2), после чего Иржи снялся с матча из-за травмы.
«Если честно, я не знал о его травме до того, как он снялся. Конечно, я видел, что в движении он немного ограничен, но по мячу он бил так, будто больших проблем не было. А когда он снялся, я понял, что всё иначе.
Во время матча, к сожалению, нет другого выхода – только бороться за каждое очко. Даже со мной сколько раз было, что ты думаешь, что травмирован, но потом берёшь один гейм, делаешь один брейк, возвращаешься в игру, думаешь, что стоит продолжать. И в итоге побеждаешь.
Мне очень жаль Иржи, и я надеюсь, что он быстро восстановится. У него впереди ещё много турниров «Большого шлема»», — сказал Медведев в интервью на корте.
- 10 июля 2023
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