Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023, где сразится с Андреем Рублёвым

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023, действующим победителем которого является.

В 1/8 финала Джокович (2) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 обыграл полуфиналиста Уимблдона-2021, 18-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (17). Нельзя не отметить, что Хуркач — первый соперник серба, которому удалось взять у него сет на текущем Уимблдоне.

Встреча Джоковича и Хуркача продлилась 3 часа и 10 минут. Новак 18 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету Хуберта 33 эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв (7).