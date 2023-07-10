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Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023, где сразится с Андреем Рублёвым

Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023, где сразится с Андреем Рублёвым
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023, действующим победителем которого является.

В 1/8 финала Джокович (2) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 обыграл полуфиналиста Уимблдона-2021, 18-ю ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача (17). Нельзя не отметить, что Хуркач — первый соперник серба, которому удалось взять у него сет на текущем Уимблдоне.

Встреча Джоковича и Хуркача продлилась 3 часа и 10 минут. Новак 18 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету Хуберта 33 эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв (7).

Уимблдон (м). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 16:40 МСК
Хуберт Хуркач
18
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		6 6 7 4  
7 8 		7 8 5 6  
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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