Виктор Янчук: пришло время Рублёву прижимать Джоковича. Новаку хватит побеждать
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от предстоящего матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира, россиянина Андрея Рублёва с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Уимблдона-2023.
«Пришло время Рублёву прижимать Джоковича. Уж слишком разыгрался Новак, хватит ему побеждать. У Андрея есть всё для победы — он полностью освоился на траве. Конечно, Джокович фаворит, но у Рублёва есть хорошие шансы на победу. Оценю 52 на 48 в пользу сербского ветерана. Но молодость может взять верх в этом матче. Очень верю в успех Андрея и желаю ему удачи», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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