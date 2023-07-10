Виктор Янчук: пришло время Рублёву прижимать Джоковича. Новаку хватит побеждать

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от предстоящего матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира, россиянина Андрея Рублёва с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Уимблдона-2023.

«Пришло время Рублёву прижимать Джоковича. Уж слишком разыгрался Новак, хватит ему побеждать. У Андрея есть всё для победы — он полностью освоился на траве. Конечно, Джокович фаворит, но у Рублёва есть хорошие шансы на победу. Оценю 52 на 48 в пользу сербского ветерана. Но молодость может взять верх в этом матче. Очень верю в успех Андрея и желаю ему удачи», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.